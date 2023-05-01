Анчелотти: «Цель «Реала» — подписать нападающего. Бензема уже не молод»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого клуб планирует подписать в летнее трансферное окно.

«В ближайшем будущем мы должны подписать нападающего. Я говорю это, потому что Карим Бензема в возрасте. Несмотря на это, у него все очень хорошо получается. У нас никогда не было с этим никаких проблем», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Бензема с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Бензема сыграл 35 матчей за «Реал», забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.