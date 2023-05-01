КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:18

Анчелотти: «Цель «Реала» — подписать нападающего. Бензема уже не молод»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого клуб планирует подписать в летнее трансферное окно.

«В ближайшем будущем мы должны подписать нападающего. Я говорю это, потому что Карим Бензема в возрасте. Несмотря на это, у него все очень хорошо получается. У нас никогда не было с этим никаких проблем», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Бензема с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Бензема сыграл 35 матчей за «Реал», забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
МИД ФРГ сообщил о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ
Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда РФ
Дело возбуждено по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области
Популярное видео
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Я никогда не разговаривал с федерацией футбола Бразилии»