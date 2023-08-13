Анчелотти заявил, что Милитао получил травму колена в матче против «Атлетика»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии защитника Эдера Милитао после матча 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0).

Милитао получил травму и был заменен на 50-й минуте. Он покинул поле в слезах.

«У него растяжение связок колена. Выглядит не очень хорошо. В ближайшие часы мы проведем обследование. Надеюсь, ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

«Реал» во 2-м туре ла лиги 19 августа сыграет с «Альмерией». «Атлетик» в этот же день встретится с «Осасуной».