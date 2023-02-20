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Сегодня, 22:38

Анчелотти: «Клопп — приятный человек. Мы часто переписывались во время пандемии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в Ливерпуле полтора года во время пандемии, когда я тренировал «Эвертон». Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Анчелотти работал в «Эвертоне» с 2019 по 2021 год.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, в Ливерпуле, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

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Юрген Клопп
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