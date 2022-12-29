Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, почему судьи матчей ЧМ-2022 добавляли много времени.

«Я не знаю, как это сделали. Но я верю, что в конце концов, рано или поздно, футбол перейдет к чистому времени», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что 21 ноября матч ЧМ-2022 между Англией и Ираном (6:2) стал самым длительным в истории турнира (не учитывая овертаймы). Команды провели в общей сложности на поле 117 минут 16 секунд. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму.