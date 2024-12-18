Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 23:06

Анчелотти выиграл 15-й трофей с «Реалом» — он самый титулованный тренер в истории клуба

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор, Карло Анчелотти и Лука Модрич.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» победил «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

Для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти трофей стал 15-м во главе мадридского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории «Реала».

Анчелотти превзошел результат Мигеля Муньоса, который в 1974 году выиграл 14-й титул после победы «Реала» в чемпионате Испании.

&laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Пачуку&raquo; (3:0) и&nbsp;стал победителем Межконтинентального кубка. Мбаппе, Родриго и Винисиус принесли «Реалу» Межконтинентальный кубок. Анчелотти — самый титулованный тренер в истории клуба

«Сливочные» стали 4-кратным обладателем трофея и установили рекорд. По три раза Межконтинентальный кубок выигрывали «Милан», «Бока Хуниорс», «Пеньяроль» и «Насьонал» (Уругвай).

Карло Анчелотти
ФК Реал
Читайте также
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Сегодня
Вчера
Неделя