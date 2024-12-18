Анчелотти выиграл 15-й трофей с «Реалом» — он самый титулованный тренер в истории клуба

«Реал» победил «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

Для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти трофей стал 15-м во главе мадридского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории «Реала».

Анчелотти превзошел результат Мигеля Муньоса, который в 1974 году выиграл 14-й титул после победы «Реала» в чемпионате Испании.

«Сливочные» стали 4-кратным обладателем трофея и установили рекорд. По три раза Межконтинентальный кубок выигрывали «Милан», «Бока Хуниорс», «Пеньяроль» и «Насьонал» (Уругвай).