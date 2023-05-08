Анчелотти: «Манчестер Сити» может показаться неудержимым, но у «Реала» точно будут шансы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы. Мы можем дать им бой. Мы не думаем о том, как остановить того или иного игрока — у них сильна вся команда. Мы хотим добиться положительного результата завтра. Мы не хотим терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель — избегать проблем. Это будет сложный матч», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Первый матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск.