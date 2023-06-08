Анчелотти — о сборной Бразилии: «Мне хорошо в «Реале». Тяжело найти что-то лучше»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своем возможном назначении в сборную Бразилии.

«Мне хорошо в «Реале», у меня фантастические отношения с Флорентино Пересом, жизнь здесь волшебна. В будущем у меня будет много дел: платить налоги, продолжать жить, думать о своих пятерых внуках... Я посоветовал своим детям посвятить себя чему-то большему, чем просмотр фильмов. На данный момент я не ухожу на пенсию, и по правде тяжело найти что-то лучше, чем Мадрид», — приводит слова Анчелотти Il Giornale.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Контракт специалиста с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне мадридский клуб занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».