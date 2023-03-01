Анчелотти: «Для команды вполне нормально зависеть от Винисиуса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о зависимости своих футболистов от нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Нужно обладать индивидуальностью и мужеством, чтобы готовиться к классико. Как всегда: есть желание сыграть в этой встрече. Есть много вещей, которые позволяют наслаждаться этим моментом и стараться изо всех сил. Успехи Винисиуса — это положительный аспект. Он один из тех, кто иногда дает результат в одиночку. Вполне нормально зависеть от него. Не нужно говорить Винисиусу ничего особенного. Мы не собираемся кардинально меняться перед «Барселоной». Это правда, что Рональд Араухо очень сильный защитник, но это будет очень интересное противостояние. Надеюсь, Винисиус сможет его выиграть», — цитирует Анчелотти Marca.

В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» в 36 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

Матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 2 марта, начало встречи — 23.00 мск.