Карлуш Карвальял возглавил «Сельту»

Сегодня, 19:00
«Сельта» объявила о назначении Карлуша Карвальяла на пост главного тренера команды.
56-летний специалист заключил контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба из Виго.
Последним местом работы Карвальяла был «Аль-Вахда» из ОАЭ, из которого его уволили в октябре спустя 4 месяца после назначения.
Ранее он возглавлял «Брагу», с которой выиграл Кубок Португалии-2020/21, также специалист работал в Великобритании, Турции и Греции.
На посту главного тренера «Сельты» Карвальял сменил Эдуардо Коудета, которого отправили в отставку ранее в среду, 2 ноября.
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