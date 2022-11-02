Карлуш Карвальял возглавил «Сельту»

«Сельта» объявила о назначении Карлуша Карвальяла на пост главного тренера команды.

56-летний специалист заключил контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба из Виго.

Последним местом работы Карвальяла был «Аль-Вахда» из ОАЭ, из которого его уволили в октябре спустя 4 месяца после назначения.

Ранее он возглавлял «Брагу», с которой выиграл Кубок Португалии-2020/21, также специалист работал в Великобритании, Турции и Греции.

На посту главного тренера «Сельты» Карвальял сменил Эдуардо Коудета, которого отправили в отставку ранее в среду, 2 ноября.