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Испания

27 марта, 13:46

Карпин рассказал о встрече с тренером Джоном Тошаком во времена своей игры за «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился воспоминаниями о работе с наставником «Реал Сосьедада» Джоном Тошаком, во времена своей игры за испанский клуб.

«Приезжаю в Испанию. Тогда в «Реал Сосьедад» тренером был Джон Тошак. Поехали в Португалию на турнир. Играли против «Спартака». В мое время в «Спартаке» на Олега Ивановича Романцева было не то что страшно, лучше не смотреть. Проиграли. Он говорит, три дня выходных. Ни одного свободного дня не было до этого. Говорит, не хочу никого видеть в гостинице. Для меня это странно. Приезжает Мостовой, говорит, пойдем поужинаем? Пошли. Потом заходим в бар что-нибудь выпить. Заходит тренер «Реал Сосьедад» Тошак. Он стоит с девчонками, спрашивает, что будешь пить. Я говорю — колу. Он говорит «нет». Я сказал, что не пью. Взял мне ликер с чем-то, чокнулись с ним, Мостовым. Через 5 минут он понял, что пришли футболисты, уходил и показывает на девчонку: «Для тебя типа». Шок для советского футболиста! Тогда на учителя в школе было страшно посмотреть, поднять глаза. Уважение было такое! А тут тебе наливают, девчонок советуют. Эта грань «ты» или «вы» вообще ничего не играет. Можно на «вы», но потом за спиной так ножи втыкать», — сказал Карпин на мотивационном тренинге от звезд европейского футбола при поддержке «Клуба 1912» и букмекерской компании BetBoom.

56-летний специалист выступал за «Реал Сосьедад» дважды — в период с 1994 по 1996 год, а также с 2002-го по 2005-й.

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Валерий Карпин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Джон Тошак
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