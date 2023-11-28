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Испания

Сегодня, 17:51

Карвахаль готов на понижение зарплаты, если будет меньше матчей

Виктория Кравченко
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что если бы приходилось играть реже и зарабатывать за это меньше, это не стало бы проблемой.

«Сложно быть готовым на все сто процентов, когда ты играет каждые три дня. Каждый матч влияет на травмы. Если бы нам пришлось меньше зарабатывать, но играть реже, то это не стало бы проблемой», — цитирует игрока Football Tweet.

В этом сезоне 31-летний футболист участвовал в 15 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Завтра, 29 ноября, «Реал» сыграет с «Наполи» в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23.00 по мск.

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