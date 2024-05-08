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Сегодня, 08:23

Карвахаль рассказал, что необходимо молодому игроку для успеха в «Реале»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал, что необходимо молодому футболисту для успеха в мадридском клубе.

«Главное — это терпение. Непросто быть запасным на протяжении нескольких сезонов, получая мало игрового времени. Но почти все через это проходят. Нужно воспринимать это как обучение», — цитирует футболиста AS.

32-летний Карвахаль — воспитанник академии мадридского клуба. За первую команду защитник играет с 2013 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, забив 3 гола и сделав 4 голевые передачи.

Даниэль Карвахаль
ФК Реал
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