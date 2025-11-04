Карвахаль рассказал, что вернется на поле после травмы в 2026 году

4 ноября, 17:18
Защитник «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопросы о восстановлении после повреждения.
В октябре у 33-летнего испанца было диагностировано наличие свободного суставного тела в правом колене. Защитник перенес операцию на ноге.
«Я планирую вернуться в 2026 году, когда буду гарантированно в форме на 100 процентов», — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Карвахаль провел 9 матчей за «Реал» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
