Карвахаль рассказал, что вернется на поле после травмы в 2026 году

Защитник «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопросы о восстановлении после повреждения.

В октябре у 33-летнего испанца было диагностировано наличие свободного суставного тела в правом колене. Защитник перенес операцию на ноге.

«Я планирую вернуться в 2026 году, когда буду гарантированно в форме на 100 процентов», — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Карвахаль провел 9 матчей за «Реал» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.