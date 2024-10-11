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Карвахаль успешно перенес операцию на колене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль 11 октября успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Карвахаль начнет процесс восстановления в ближайшие дни.

32-летний защитник травмировался в матче с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги. У испанца были диагностированы разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

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6 октября «Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем до лета 2026 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца сезона-2024/25.

Источник: ФК Реал
Даниэль Карвахаль

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