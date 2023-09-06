Карвахаль впечатлен адаптацией Беллингема в «Реале»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль оценил стремительность адаптации полузащитника Джуда Беллингема после перехода в мадридский клуб.

«Меня не было здесь, когда такие игроки, как Криштиану Роналду или Серхио Рамос, адаптировались после перехода в «Реал», но с тех пор, как я здесь, никогда не видел такой адаптации, как у Беллингема. Не только на поле, где он показывает очень высокие результаты, но и в раздевалке, в отношениях с товарищами по команде», — цитирует Relevo Карвахаль.

20-летний англичанин перешел в «Реал» минувшим летом. Беллингем забивал в каждом матче за мадридцев. В четырех турах ла лиги на его счету 5 голов.