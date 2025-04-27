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Сегодня, 13:34

Карвахаля могут дисквалифицировать за оскорбления судьи финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рискует получить дисквалификацию за оскорбление арбитра в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (3:2 д. в.), хотя футболист и не участвовал в игре, сообщает Sport.es.

По Дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) игрока могут наказать несколькими матчами дисквалификации за оскорбления или пренебрежительное отношение к судье, даже если он находится за пределами поля.

В текущем сезоне защитник провел 22 матча, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Карвахаль может быть отстранен от футбола на четыре матча за стычку с вингером «Арсенала» Букайо Сакой в перерыве матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2).

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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