Касильяс оценил ситуацию с голкиперами в «Реале»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс оценил работу мадридского клуба с вратарями.

«Лунину было нелегко, так как он заменял лучшего голкипера мира. Мне кажется, он справился со своей задачей. Ситуация с тренерами в «Реале» — отличная работа тренерского штаба, который сделал правильный выбор. Тибо скоро будет в топ-форме. Клуб только выиграл в этой ситуации», — передает слова Касильяса AS.

На место первого голкипера «Реала» претендуют Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Команда в прошлом сезоне выиграла ла лигу и лигу чемпионов.