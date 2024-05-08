Касильяс рассказал о начале карьеры в «Реале»

Бывший голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс рассказал, когда впервые узнал о том, что будет выступать за мадридский клуб.

«Я был в классе, когда мама рассказала, что мне надо лететь с «Реалом» в Норвегию на матч Лиги чемпионов. Из сидящего в классе паренька я стал человеком, который будет сидеть за одним столом с Раулем, Морьентесом и Зеедорфом», — цитирует Касильяса Madrid Xtra.

Футболист выступал за команду с 1999 по 2015 год. Всего он провел 725 матчей за «Реал», в которых пропустил 751 гол. 4 августа 2020 года он завершил карьеру.