«Кастилья» Рауля проиграла в плей-офф за выход в сегунду и продолжит выступать в третьем испанском дивизионе

Вторая команда «Реала» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в испанскую сегунду.

В первом матче мадридцы на своем поле сыграли вничью (1:1). В ответной игре «Кастилья» вела со счетом 2:0 по ходу встречи, но не сумела удержать победу (3:3). Согласно регламенту испанского чемпионата, победителем плей-офф, несмотря на два ничейных результата, стал Эльденсе, который финишировал на более высоком месте по итогам сезона.

С 2019 года «Кастилью» возглавляет легенда «Реала» Рауль. Ранее сообщалось, что мадридцы рассматривают его в качестве одного из кандидатов на место главного тренера основной команды.