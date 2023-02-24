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Испания

Сегодня, 19:06

Каталонский арбитр подал в суд на бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации

Иван Шитик
Корреспондент
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Каталонский арбитр Эстрада Фернандес подал иск против бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что в период с 1993 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около 7 миллионов евро от «Барселоны» через свою компанию Dasnil 95 SL.

Бывший вице-президент технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации был уволен со своей должности в мае 2018 года.

Фернандес считает, что целью предоставляемых услуг было «обеспечение благоприятного для «Барселоны» судейства», потому подал в суд на Негрейру.

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