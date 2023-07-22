Кавани продолжает вести переговоры о расторжении контракта с «Валенсией»

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани хочет покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок ведет переговоры с командой о расторжении контракта, который действует до лета 2024 года.

Сообщается, что форвард не поедет в предсезонный тур «Валенсии».

Ранее стало известно, что агент футболиста встречался с «Бока Хуниорс», чтобы уладить детали контракта.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.