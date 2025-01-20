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Сегодня, 04:52

Кавазашвили назвал испанские команды лидерами мирового футбола

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Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос об уровне испанских клубов.

«Пополнения в этих командах великолепное, они пропускают через свои составы лучших футболистов со всего мира и далее самых лучших оставляют у себя в команде. Думаю, что испанские команды сейчас лидеры, они и так всегда были на первых местах, а кто из них именно выиграет Ла Лигу, сказать честно трудно», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

«Реал» набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Атлетико» (44).

Источник: Vprognoze.ru.
Анзор Кавазашвили
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