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Сегодня, 16:00

Казахстанский форвард Анкудинов планирует остаться в испанском футболе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Казахстанский нападающий «Менсахеро» Данил Анкудинов порассуждал о своем будущем в испанском клубе.

«Есть варианты — но там сейчас ведут переговоры с «Менсахеро», потому что у меня контракт до лета. Если договорятся о трансфере, то пойду на повышение в Испании. Если нет, то мне придется доиграть контракт и потом переходить в летнее трансферное окно. Но это будет известно примерно с первых дней января», — сказал Анкудинов Legalbet.kz.

21-летний форвард перешел в «Менсахеро» из белорусского «Днепра» в августе 2024 года как свободный агент.

В 14 матчах пятого по силе испанского дивизиона он забил 2 мяча в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
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