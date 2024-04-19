Каземиро рассказал, что Анчелотти плакал из-за его ухода из «Реала» в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о реакции главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на уход футболиста из мадридского клуба.

«Я никому раньше этого не рассказывал. Я только один раз усомнился в своем переходе в «Манчестер Юнайтед». Я помню, что это было в пятницу днем, все было практически решено, за исключением моей подписи.

Я пошел поговорить с Анчелотти. Я зашел в его кабинет, и он уже обо всем знал. Я открыл дверь, а когда повернулся к нему, Анчелотти плакал. Я сказал ему: «Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты».

Он ответил мне: «Казе, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил. Это был момент, когда я засомневался. Я понял, как много людей любили меня в «Реале». Но я уже дал слово, а мое слово важнее всего остального», – сказал Каземиро в интервью El Chiringuito de Jugones.

32-летний бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2022 года. С того момента он провел за манкунианцев 76 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.