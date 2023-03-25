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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что фанаты, оскорбляющие форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, должны быть наказаны.
«Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание. Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы чемпионат Испании принял меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для ла лиги, ни для футбола», — приводит слова Каземиро COPE.
В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.
В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.