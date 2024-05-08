Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:52

Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Виктория Кравченко
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Кержаков проходит стажировку в испанском клубе «Севилья». 5 мая он посетил игру 34-го тура ла лиги «Севилья» — «Гранада» (3:0).

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он рассказал, что договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, с которым знаком со времен игры в «Севилье». Он также поделился с изданием тем, что на стажировке пообщался с главным тренером Кике Флоресом и посетил тренировки команды.

«Что-то интересное для себя почерпнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть будет недельный микроцикл», — добавил Кержаков.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Последнее место работы 41-летнего Кержакова — сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.

Александр Кержаков
ФК Севилья
Обсудить
Читайте также
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Анчелотти вспомнил о работе в «Баварии»

Клаудио Браво покинет «Бетис»