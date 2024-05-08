Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Российский тренер Александр Кержаков проходит стажировку в испанском клубе «Севилья». 5 мая он посетил игру 34-го тура ла лиги «Севилья» — «Гранада» (3:0).

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он рассказал, что договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, с которым знаком со времен игры в «Севилье». Он также поделился с изданием тем, что на стажировке пообщался с главным тренером Кике Флоресом и посетил тренировки команды.

«Что-то интересное для себя почерпнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть будет недельный микроцикл», — добавил Кержаков.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Последнее место работы 41-летнего Кержакова — сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.