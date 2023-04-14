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Испания

Сегодня, 22:44

Кессье может покинуть «Барселону», если приход Гюндогана и Месси будет подтвержден

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть команду летом.

По данным AS, никто в клубе не может гарантировать, что ивуарийский футболист останется в составе команды в следующем сезоне. Подписание Илкая Гюндогана может стать решающим фактором, который поставит Кессье на выход, и тем более, если приход полузащитника «Сити» будет сопровождаться приходом Лионеля Месси.

Отмечается, что продажа 26-летнего игрока значительно поможет в снижении финансового Fair-play. В любом случае, это будет скорее организационное решение, чем спортивное, так как Хави более чем доволен игрой Кессье.

Полузащитник выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Срок соглашения 26-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кессье провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: AS
Илкай Гюндоган
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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