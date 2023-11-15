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Испания

Сегодня, 11:55

Кевин-Принс Боатенг считает де Дзерби лучше Гвардиолы

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Сассуоло» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг сравнил тренера Роберто Де Дзерби с Хосепом Гвардиолой.

— Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется: от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

— Он лучше Гвардиолы?

— Я считаю, что да, — заявил футболист в эфире TV Play.

36-летний Боатенг играл за такие клубы, как «Герта», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Милан», «Шальке», «Фиорентина» и «Барселона».

Хосеп Гвардиола
ФК Сассуоло
Кевин-Принс Боатенг
Роберто Де Дзерби
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