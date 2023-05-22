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Испания

Сегодня, 10:57

Киевское «Динамо» предложило игрокам «Барселоны» заявиться в РПЛ

Алехандро Бальде.
Фото Скриншот видеоролика
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Киевское «Динамо» раскритиковало игроков «Барселоны» Александро Бальде и Серхи Роберто.

Ранее футболисты поблагодарили болельщиков из России за поддержку и заявили, что они тоже являются частью успеха команды. Видео было показано на стриминговом сервисе Okko.

«Мы искренне рекомендуем игрокам «Барселоны» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — цитирует РИА «Новости Спорт» сообщение киевского клуба в Twitter.

«Барселона» с 85 очками досрочно обеспечила себе чемпионство в ла лиге. Каталонский клуб в 27-й раз стал чемпионом Испании.

Источник: РИА
Серхи Роберто
РПЛ
ФК Барселона
ФК Динамо (Киев)
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