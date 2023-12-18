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Испания

Сегодня, 17:47

Кике Санчес Флорес возглавил «Севилью»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Севилья» объявила о назначении Кике Санчеса Флореса новым главным тренером команды.

58-летний специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Предыдущим клубом Санчеса Флореса был «Хетафе», специалист работал в команде с октября 2021 по апрель 2023 года.

До Санчеса Флореса «Севилью» тренировал Диего Алонсо. Он возглавлял команду с октября 2023 года и был отправлен в отставку 16 декабря.

«Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками в 16 матчах.

Ранее появилась информация о том, что новым главным тренером «Севильи» может стать Гильермо Абаскаль, работающий в московском «Спартаке».

Футбол
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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