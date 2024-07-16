Мбаппе: «Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась»

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода в «Реал».

16 июля на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация 25-летнего форварда в качестве футболиста мадридского клуба. Мбаппе вручили игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который тепло принял меня с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок «Реала». Для меня это очень многое значит. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба», — приводит RMC Sport слова Мбаппе.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.