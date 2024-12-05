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Сегодня, 01:49

Мбаппе взял на себя ответственность за поражение от «Атлетика»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании. Француз на 68-й минуте не реализовал пенальти.

«Плохой результат. Я допустил большую ошибку в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это. Тяжелый момент, но сейчас самое время изменить ситуацию и показать, кто я», — приводит слова Мбаппе на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз не реализовал второй одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог забить с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) 27 ноября.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.

Кевин де&nbsp;Брейне и&nbsp;Жереми Доку. Де Брейне вернул «Ман Сити» на победный маршрут, сумасшедшая ничья «Ливерпуля», Мбаппе снова не забил пенальти

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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