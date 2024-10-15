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Испания

15 октября, 23:02

Мбаппе подаст жалобу о клевете после обвинений в изнасиловании

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подаст жалобу на клевету, сообщает адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар.

«Килиан спокоен, он не понимает, в чем его действительно можно обвинить. Мы читаем прессу, прокуратура Стокгольма выпустила пресс-релиз, однако мы не можем узнать, является ли Мбаппе подозреваемым, поэтому я не могу подтвердить, действительно ли иск подан против него», — цитирует Каню-Бернар AFP.

Килиан Мбаппе. «Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией

14 октября СМИ сообщили, что в отеле в центре Стокгольма, где проживал Мбаппе вместе с семьей, произошло изнасилование. Женщина, предположительно ставшая жертвой, обвинила в произошедшем футболиста.

RMC Sport сообщил, что в «Реале» не переживают из-за ситуации вокруг 25-летнего игрока.

Килиан Мбаппе
ФК Реал

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