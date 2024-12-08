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8 декабря, 23:19

Мбаппе — о подозрениях в изнасиловании: «Просто недоразумение. Я никогда не беспокоился из-за этого»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слухи о причастности к изнасилованию в Стокгольме.

«Я был удивлен. Кстати, я все еще удивлен. Это не то, чего можно можно ожидать. Я ничего не получал, никаких повесток. Я прочитал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сообщало. Меня это не касается. Это просто недоразумение.

Это не напрягало меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого. Было много шума, но у меня всегда оставалось одно и то же намерение: сосредоточиться на своей профессии и посмотреть, чем все закончится. Если меня вызовут в суд — я просто приеду туда», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле в Стокгольме, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Сообщалось, что пострадавшая женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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