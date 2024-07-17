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Сегодня, 13:10

Килиан Мбаппе пропустит летнее турне «Реала» по США

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Новичок «Реала» Килиан Мбаппе пропустит летнее предсезонное турне «сливочных» по США, сообщает The Athletic.

В рамках турне мадридский клуб проведет три товарищеских матча. Соперниками «Реала» станут «Милан», «Барселона» и «Челси».

Мбаппе будет готовиться к новому сезону на базе испанского клуба. План «Реала» заключается в том, чтобы француз сыграл в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве против «Аталанты».

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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