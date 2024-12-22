Мбаппе после игры с «Севильей»: «Адаптация закончилась, я стал лучше понимать остальных»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Севильей» (4:2) в 18-м туре ла лиги. Француз отметился голом и результативной передачей.

«Реал» сыграл очень хорошо, мы стали сильно лучше за последние несколько месяцев. Чувствую, что болельщики остались в восторге после матча, как и мы.

Многое изменилось в команде после моего приезда. Но как сказал тренер, адаптация закончилась. Я себя прекрасно чувствую, я стал лучше понимать остальных», — цитирует француза As.

«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги.