Киммих назвал Анчелотти отличным тренером

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что думает о достижениях Карло Анчелотти во главе «Реала». Он подчеркнул, что его не удивляет успех специалиста.

«К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии», но я считаю его отличным тренером. В «Реале» есть игроки с отличными индивидуальными качествами и менталитетом. Вероятно, Анчелотти является идеальным тренером для этой команды», — цитирует Киммиха Diario AS.

Анчелотти с 2021 года выиграл во главе «Реала» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.