Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:24

Клопп может возглавить «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает El Nacional, сменить его может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист часто общается с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Ранее Лапорта зявлял, что в клубе полностью доверяют Хави. 43-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года. Контракт Хави рассчитан до середины 2025 года.

С 35 очками «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. Лидирует — «Жирона» (44 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
4
0
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Анчелотти пытается убедить Крооса отложить завершение карьеры