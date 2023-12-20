Клопп может возглавить «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает El Nacional, сменить его может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист часто общается с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Ранее Лапорта зявлял, что в клубе полностью доверяют Хави. 43-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года. Контракт Хави рассчитан до середины 2025 года.

С 35 очками «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. Лидирует — «Жирона» (44 очка).