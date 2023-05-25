Клуб суперлиги Греции ведет переговоры по Обольскому

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что форвардом «Культураль Леонесы» Николаем Обольским интересуется клуб греческой суперлиги.

«Из суперлиги Греции есть предложение по Обольскому, в данный момент ведутся переговоры. Также есть два предложения из третьей лиги Испании. Но сезон еще не закончился, Николай пока думает, выбирает и торопиться не хочет», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Обольский выступает за «Культураль Леонесу» с 2021 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 35 матчей в составе испанской команды, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее Обольский играх в составе «Динамо», «Сочи», «Нижнего Новгорода», а также «Баракальдо».