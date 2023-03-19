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Испания

Сегодня, 19:16

Клубы АПЛ и «Реал» следят за полузащитником «Сельты» Вейгой

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Полузащитник «Сельты» Габри Вейга находится в сфере интересов нескольких топ-клубов АПЛ и мадридского «Реала», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, скауты этих команд уже несколько раз посещали матчи «Сельты», чтобы последить за выступлениями Вейги. В его контракте с испанским клубом есть опция выкупа в размере 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 25 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 10 миллионов евро.

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