Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:36

Кобелев считает, что Захаряну нужно время для адаптации в «Реал Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Динамо» и «Бетиса» Андрей Кобелев прокомментировал проблемы Арсена Захаряна с игровым временем в чемпионате Испании.

«Вчера Захарян не играл. Что здесь можно комментировать? Почему не доверяет? Может быть, стоит говорить о том, что человеку необходимо время, чтобы адаптироваться. Ни для кого не секрет, что чемпионат Испании превосходит по уровню чемпионат России. Должно пройти какое-то время, чтобы Арсен привык к тем скоростям, интенсивности, борьбе на каждой тренировке за место в составе. Думаю, что о чем-то серьезном можно будет говорить по истечении полугода. Я не люблю говорить, что будет, не будет. Какой смысл об этом рассуждать? Мы не знаем, что происходит в команде. Человек выбрал свой путь, по которому он идет. Я ему желаю в первую очередь здоровья, набраться побольше позитива, не опускать голову и двигаться только вперед», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-zaharyanu-nuzhno-vremya-chtoby-adaptirovat-sya-v-reale-sos-edad/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
1
0
Читайте также
«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл
Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Хабиб может вернуться в ММА
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо

Тедеско назвал Куртуа лучшим голкипером в мире