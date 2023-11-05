Кобелев считает, что Захаряну нужно время для адаптации в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Бетиса» Андрей Кобелев прокомментировал проблемы Арсена Захаряна с игровым временем в чемпионате Испании.

«Вчера Захарян не играл. Что здесь можно комментировать? Почему не доверяет? Может быть, стоит говорить о том, что человеку необходимо время, чтобы адаптироваться. Ни для кого не секрет, что чемпионат Испании превосходит по уровню чемпионат России. Должно пройти какое-то время, чтобы Арсен привык к тем скоростям, интенсивности, борьбе на каждой тренировке за место в составе. Думаю, что о чем-то серьезном можно будет говорить по истечении полугода. Я не люблю говорить, что будет, не будет. Какой смысл об этом рассуждать? Мы не знаем, что происходит в команде. Человек выбрал свой путь, по которому он идет. Я ему желаю в первую очередь здоровья, набраться побольше позитива, не опускать голову и двигаться только вперед», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.