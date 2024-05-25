Когда последний матч Хави в «Барселоне»: дата и время игры с «Севильей»

«Барселона» проведет последний матч под руководством Хави 26 мая против «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Хави покинет команду после окончания сезона. Таким образом, в воскресенье, 26 мая команда проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Начало матча — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры чемпионата Испании покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события матча «Севилья» — «Барселона» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны. 44-летнему специалисту сообщили о решении на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».