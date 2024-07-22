Коке оценил шансы «Атлетико» на чемпионство в сезоне-2024/25 ла лиги

Капитан «Атлетико» Коке рассказал, что думает о шансах команды стать чемпионом ла лиги. Он отметил, что цель команды на сезон — завоевать любые трофеи.

«Титул? Мы должны требовать это от себя. Мы знаем уровень «Реала» и «Барселоны», и европейских топ-команд, таких как «Манчестер Сити». Необходимо быть амбициозными и стремиться к самым высоким целям», — заявил Коке Marca.

Новый сезон стартует 18 августа и завершится 25 мая. В первом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Валенсии». «Реал» на выезде сыграет против «Майорки», а «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».