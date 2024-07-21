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Сегодня, 15:30

Коке пожелал всего наилучшего Морате в «Милане»

Алина Савинова
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Капитан «Атлетико» Коке обратился к экс-полузащитнику команды Альваро Морате, который перешел в «Милан».

31-летний испанец подписал соглашение с итальянской командой сроком на четыре года. В его контракте прописана опция продления еще на один сезон.

«Спасибо за работу, которую ты проделал за эти годы. Желаю тебе всего наилучшего. «Атлетико» нужны люди, которые хотят быть здесь, которые на 100 процентов сосредоточены на победах. Мората принял решение уйти, значит, мы постараемся привлечь еще одного товарища, стремящегося соревноваться. У Альваро были непростые моменты тут и в сборной. Это цена, которую приходится платить», — приводит Marca слова Коке.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.

Источник: Marca
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
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