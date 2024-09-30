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Коке — о ничьей с «Реалом»: «Атлетико» всегда стремится к победе, а в дерби тем более»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Напряжение было огромным с самого начала матча. Обе команды хотели победить, и в конце нам удалось добиться ничьей. Мы всегда стремимся к победе, а в дерби тем более мы хотели взять три очка, но мне понравилось, как мы играли во втором тайме.Думаю, что и болельщикам тоже. Остановка матча из-за фанатов? Такое не должно случаться. Игроки тоже должны быть более умными», — приводит слова Коке Marca.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Коке Ресурексьон (Коке)
ФК Атлетико
ФК Реал

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