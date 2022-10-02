Коке стал рекордсменом по числу матчей за «Атлетико»

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Полузащитник «Атлетико» Коке установил рекорд по числу матчей за команду, сообщает Opta.
Игра 7-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:0) стала для него 554-й в составе мадридцев. Футболист побил предыдущий рекорд, принадлежавший Аделардо Родригесу (553).
30-летний Коке — воспитанник «Атлетико». C 2019 года он является капитаном команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования