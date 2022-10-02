Коке стал рекордсменом по числу матчей за «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке установил рекорд по числу матчей за команду, сообщает Opta. Игра 7-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:0) стала для него 554-й в составе мадридцев. Футболист побил предыдущий рекорд, принадлежавший Аделардо Родригесу (553). 30-летний Коке — воспитанник «Атлетико». C 2019 года он является капитаном команды.