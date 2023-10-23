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Испания

Сегодня, 06:55

Количество подписчиков Гию в соцсети после гола за «Барселону» выросло почти в шесть раз

Виктория Кравченко
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Число подписчиков нападающего «Барселоны» Марка Гию после победного гола в матче 10-го тура против «Атлетика» (1:0) выросло более чем в 5 раз.

Перед игрой у 17-летнего форварда было 44 000 фолловеров в социальной сети, сейчас — 245 000.

Футболист забил на 80-й минуте. Он дебютировал за взрослую команду «Барселоны», выйдя на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Барселона
Марк Гию
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