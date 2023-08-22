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Испания

Сегодня, 15:45

Колыванов заявил, что Захаряну нужно наращивать обороты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В испанском чемпионате играют в атакующий, комбинационный футбол, который подходит Арсену. Дай Бог, чтобы он закрепился в составе и заиграл там. Потенциал у него хороший, есть над чем работать и к чему стремиться. Хочется пожелать ему большой европейской карьеры. Надеюсь, что он будет там прогрессировать, и через пару лет увидим его в еще более статусной команде. У него все есть для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. Есть большой талант, так что нужно наращивать обороты и доказывать, что он не зря уехал в Европу. Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший плацдарм для того, чтобы расти дальше», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005291392_kolyivanov_zaharyanu_nujno_naraschivat_oborotyi_i_dokazyivat_chto_on_ne_zrya_uehal_v_evropu
Арсен Захарян
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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