«Комо» хочет выкупить контракт Валле из «Барселоны»

Итальянский футбольный клуб «Комо» планирует активировать опцию выкупа контракта защитника Алекса Валле, который сейчас выступает за команду на правах аренды из «Барселоны», сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, Валле является важным игроком в стратегических планах главного тренера Сеска Фабрегаса, и «Комо» готовится предложить игроку долгосрочный контракт. Текущее соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона и включает пункт о выкупе за 6 миллионов евро.

Валле начал сезон в аренде в «Селтике», а в конце января перешел в «Комо», где провел 11 матчей. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

«Комо» под руководством Фабрегаса занимает 13-е место в чемпионате Италии с 39 очками.