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Сегодня, 19:08

«Комо» хочет выкупить контракт Валле из «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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Итальянский футбольный клуб «Комо» планирует активировать опцию выкупа контракта защитника Алекса Валле, который сейчас выступает за команду на правах аренды из «Барселоны», сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, Валле является важным игроком в стратегических планах главного тренера Сеска Фабрегаса, и «Комо» готовится предложить игроку долгосрочный контракт. Текущее соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона и включает пункт о выкупе за 6 миллионов евро.

Валле начал сезон в аренде в «Селтике», а в конце января перешел в «Комо», где провел 11 матчей. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

«Комо» под руководством Фабрегаса занимает 13-е место в чемпионате Италии с 39 очками.

ФК Барселона
ФК Комо
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