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Испания

Сегодня, 13:23

Кондогбья близок к переходу в «Марсель»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Жоффрей Кондогбья может продолжить карьеру в «Марселе», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал с французским клубом контракт до 2026 года. В ближайшее время клубы проведут очередной раунд переговоров.

Кондогбья выступает за «Атлетико» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за мадридцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Марсель
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